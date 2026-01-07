İran şahının oğlu Rıza Pehlevi: Demokratik geçişe hazırız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Orta Doğu yangın yeri...

İran'da ülke geneline yayılan protesto gösterileri devam ediyor...

Amerikan merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı verilerine göre; 36 kişi hayatını kaybetti, 1200'den fazla kişi ise yaralandı.

27 EYALETE YAYILDI

İran Devrim Muhafızları'na yakınlığıyla bilinen Fars Haber Ajansı, 250 polis ve 45 Devrim Muhafızı üyesinin yaralandığını duyurdu.

28 Aralık'ta başlayan yönetim karşıtı protestolar, 31 eyaletin 27'sine yayıldı.

TAHRAN YÖNETİMİNDEN ÇELİŞKİLİ EKONOMİ ADIMLARI

Tahran yönetimi, ekonomik kriz kaynaklı protestoları durdurmak için halka aylık 7 dolar ödeme yapmayı önerdi.

Hükümet sözcüsü Fatameh Mohajerani, hane halkının alım gücünü korumayı ve enflasyonu düşürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Fakat asgari düzeyde geçim için gerekli olan 200 dolardan sonra 7 doların çok fazla etki yapmayacağı yorumları yapılıyor.

Yardım kararına rağmen İran Merkez Bankası'ndan, protestoları alevlendirebilecek bir adım geldi. İranlı ithalatçı ve üreticilere sübvansiyonlu verilen döviz kurunda sübvansiyon oranının aşağı çekilmesi kararı verildi.

Bu durumun ürün fiyatlarına hemen yansıması beklenirken ekonomik nedenlerle patlak veren olayları daha da büyütebileceği belirtiliyor.

PEHLEVİ ORTAYA ÇIKTI

Dünya, İran'daki gerilimi anbean takip ederken İran'ın 1979'da sürgün edilen şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi'den gelen çıkış dikkat çekti.

Rıza Pehlevi'nin ABD'de sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi de ülkede süren protestolara dair açıklamalarda bulundu.

"İRAN DEMOKRATİK GEÇİŞE HAZIR"

Protestoların başlamasıyla ABD'nin ünlü medya kuruluşlarında görüş bildirmeyi artıran Rıza Pehlevi, Washington Post'a yazdığı makalesinde Tahran rejiminin meşruiyetini kaybettiğini ve rejimin çatırdadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran halkına destek verdiğini ifade eden Pehlevi, bir televizyon programında da "İran halkının kendisini tiran rejiminden kurtarma vakti geldi." dedi.

Rıza Pehlevi, geçtiğimiz yıllarda da çeşitli kez İran halkına ayaklanma çağrılarında bulunmuştu.

NETANYAHU'NUN SIKI DOSTU

Tıpkı babası gibi kendisinin de İsrail sevdası var. Başbakan Netanyahu ile sıkı dost. Birlikte boy boy pozlar veriyorlar.

Pehlevi, en son 2023 yılında İsrail'i ziyaret edip, Netanyahu ile bir araya geldi.

Dahası da var. Bir İran prensi Doğu Kudüs'teki Ağlama Duvarı'na da bol bol gidiyor.

Hahamlarla birlikte Kipa takıp, Ağlama Duvarı'nda dua ettiği görüntüleri de var.

DAMADI DA YAHUDİ

Rıza Pehlevi'nin İsrail ve Yahudi sevgisi bununla da bitmiyor. Bir de Yahudi damadı var.

Kızı İman Pehlevi, geçtiğimiz günlerde Yahudi asıllı Bradley Sherman ile evlendi.

Paris'te düzenlenen düğün töreninde Yahudi geleneklerinin de izleri vardı.

RIZA PEHLEVİ KİMDİR?

Rıza Pehlevi, 1979’daki devrimle devrilen son Şah Muhammed Rıza Pehlevi’nin en büyük oğlu.

1960 doğumlu olan Rıza Pehlevi, 1979’daki İran İslam Devrimi gerçekleştiğinde ABD’de askeri pilotluk eğitimi alıyordu.

Babası olan Muhammed Rıza Pehlevi tarafından veliaht prens ilan edilmişti. Ancak İran’daki devrimin ardından ülkeyi terk etti.

27 Temmuz 1980’de, babasının ölümünün ardından sürgündeki Pehlevi Hanedanı’nın reisi ilan edildi.

İran’da rejim değişikliği için çalışan Rıza Pehlevi, bunun için 2014’te Farsça yayın yapan bir televizyon ve radyo istasyonu da kurmuştu.

NETANYAHU'DAN İRAN'A MESAJ

İsrail medyasına göre Başbakan Benyamin Netanyahu, Moskova üzerinden Tahran'a mesaj gönderdi.

Rus lider Vladimir Putin'i arayan Netanyahu, İsrail'in savaşa devam etmek istemediğini iletti.

Putin, ekim ayında Rus TASS haber ajansındaki röportajında İsrail yönetiminden İran'la gerilimin tırmanmaması yönünde sinyaller aldıklarını aktarmıştı.

Netanyahu, "Eğer saldırıya uğrarsak, sonuçları ağır olur" mesajını verdi.

İsrailli Başbakan, İran'ın balistik füze ve nükleer silah programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceklerini aktardı.

Netanyahu İran genelindeki protestolara ilişkin de "İran halkının kaderini kendi ellerine alacağı belirleyici bir anda bulunuyor olabiliriz." dedi.