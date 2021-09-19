İran: Şanghay üyeliği, ABD'nin yalnızlaştırma politikasını başarısız kıldı

Şangay İşbirliği Örgütü’ne katılan İran, Washington'ın planını bozduklarını söyledi.

Tahran yönetimi, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyeliğini değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, düzenlediği haftalık basın toplantısında konuştu.

ABD'Yİ HEDEF ALDI: BAŞARISIZ KILDI

Hatipzade, İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olması ile birlikte ABD'nin İran karşıtı politika ve Tahran'ı yalnızlaştırma çabalarının başarısız olduğunu aktardı.

Hatipzade, "ŞİÖ birçok potansiyele sahip çok boyutlu bir kuruluş. ŞİÖ'ye üyeliğimiz pratikte ABD'nin İran'ı yalnızlaştırma politikalarını başarısız kılmıştır." dedi.





"KARŞILIKLI FAYDALANMAYI ESAS ALIYORUZ"

İran'ın ŞİÖ üyeliği ile birlikte örgütün de güçleneceğini kaydeden Hatipzade, "ŞİÖ içerisindeki işleyiş ve oradaki potansiyeller bizim için önemli. Üye ülkeler ile birlikte ortak hareket ederek karşılıklı faydalanmayı esas alıyoruz." dedi.

Hatipzade, İran'ın Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) hakkında henüz resmi bir karara varmamasının ŞİÖ üyeliğine engel oluşturmayacağını ve bu konunun gerekli kurumlar tarafından ayrıca değerlendirileceğini belirtti.

"ÖNCELİĞİMİZ AFGANİSTAN'IN TERÖR YUVASINA DÖNÜŞMEMESİ"

Tacikistan'da gerçekleşen ŞİÖ zirvesinde Afganistan konusunun da görüşüldüğünü kaydeden Hatipzade, "Yapılan ortak ve ikili görüşmelerde Afganistan konusu ciddi bir şekilde ele alındı.

Afganistan'da geniş katılımlı bir hükümetin kısa zamanda tesis edilmesi ve Afganistan'ın özellikle komşu ülkeler için tehdit oluşturmaması noktasında ortak kanıya varıldı. Önceliğimiz Afganistan'da istikrarın sağlanması ve bu ülkenin terör yuvası haline dönüşmemesi." dedi.

İRANLI BAKAN NEW YORK'A GİDİYOR



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın yarın ABD’nin New York kentine gideceğini belirten Hatipzade, Abdullahiyan'ın muhtelif ülkelerin dışişleri bakanları ve uluslararası örgütlerin başkanlarıyla görüşeceğini belirtti.

ABD yetkilileri ile herhangi bir görüşmenin olmayacağını kaydeden Hatipzade, nükleer müzakerelerin yapıldığı 4+1 ülkeleri ile ortak değil ayrı görüşmeler olacağını ifade etti.

"LÜBNAN'A YAKIT SEVKİYATINA DEVAM EDEBİLİRİZ"

Hatipzade, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin ABD basınına verdiği demeçte İran yakıtlarının ülkeye getirilmesini egemenlik ihlali olarak görmesine ilişkin, "Biz dost ülkeler ile işbirliği yapmak ve bu ülkelere yardımda bulunmak istiyoruz. Lübnanlı tüccarların talebi üzerine bu yakıtları gönderdik.

Lübnan içişleri hakkında açıklama yapamam ancak Lübnan hükümeti hemen yarın halkının sorunlarını çözmek için bizden yakıt isterse onlara yine göndeririz. Çünkü bizim için Lübnan'da istikrar ve güvenlik önemli." ifadelerini kullandı.