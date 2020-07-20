İran, Süleymani'nin güzergahını paylaşan kişiyi idam etti

Mahmud Musevi Mecd'in, MOSSAD ve CIA'ye casusluk yaptığı iddia ediliyordu.

Mahmud Musevi Mecd, ABD tarafından öldürülen General Kasım Süleymani hakkındaki bilgileri CIA'ye verdiği iddiasıyla idam cezasına çarptırıldı.

İran yargı erki sitesinin haberine göre, MOSSAD ve CIA için casusluk yaptığı ve Süleymani'nin bulunduğu yerin bilgilerini bu servislerle paylaştığı iddia edilen Mahmud Musevi Mecd bu sabah idam edildi.

"CIA VE MOSSAD'A İSTİHBARAT SAĞLADI"

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, 9 Haziran'da yaptığı açıklamada, Mecd'in para karşılığında Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü başta olmak üzere ülkenin silahlı kuvvetleri ve diğer emniyet konularıyla ilgili CIA ve MOSSAD'a istihbarat sağladığını savundu.

Mecd'in İran yargısı tarafından idama mahkum edildiğini belirten İsmaili, yüksek mahkemenin de onadığı cezanın yakında uygulanacağını aktardı.

2018'DE TUTUKLANDI

Öte yandan, Süleymani hakkındaki bilgileri CIA'e verdiği iddiasıyla idam cezasına çarptırılan Mecd'in, 2018'de tutuklandığı belirtildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'nın haberinde; Mecd'in, Süleymani hakkında bilgileri sızdırmak gerekçesiyle 10 Ekim 2018 tarihinde gözaltına alındığı, yapılan yargılamaların ardından 25 Ağustos 2019'da idam cezası aldığı ancak yüksek mahkemenin bunu bozduğu, 23 Şubat 2020'de mahkemenin tekrar idam cezası verdiği ve yüksek mahkemenin cezayı şimdi onayladığı aktarıldı.

SÜLEYMANİ, ABD SALDIRISINDA ÖLDÜRÜLDÜ

ABD, 3 Ocak 2020'de İran Devrim Muhafızları bünyesindeki eski Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i, Bağdat Havalimanı'nda düzenlediği bir hava saldırısıyla öldürdü.