İran, Tahran'da kuraklıkla mücadele için su tasarrufu önlemleri alıyor

İran, uzun süredir devam eden kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle su kaynaklarını yönetmek amacıyla ciddi tasarruf tedbirleri uygulamaya hazırlanıyor. Tahran Eyaleti Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Sözcüsü İsa Bozorgzade, Tahran’ın altıncı kurak yılına girdiğini belirterek mevcut su miktarının çok düşük olduğunu ifade etti.

GECE SAATLERİNDE SU BASINCI DÜŞÜRÜLECEK

Bozorgzade, alınacak ilk önlemler kapsamında konutlarda gece 00.00’dan sabah saatlerine kadar su basıncının azaltılacağını açıkladı. Bu uygulamanın şehir şebekesindeki su sızıntılarını azaltacağını ve gündüz kullanımını karşılamak için şehir depolarının dolmasına fırsat tanıyacağını söyledi.

BAZI BÖLGELERDE PLANSIZ SU KESİNTİLERİ YAŞANIYOR

Etemad gazetesinin haberine göre, Tahran’ın çeşitli bölgelerinde akşam saatlerinden sabah saatlerine kadar bazı konutlarda su kesintileri meydana geliyor. Kesintilerin planlı olmadığı vurgulanırken, su basıncındaki düşüş ve yer altı su kaynaklarının azalmasının şehir şebekesinin sürdürülebilirliğini ciddi şekilde etkilediği belirtildi.

HALKA US TASARRUFU UYARISI

Fars Haber Ajansı, Tahran Su ve Kanalizasyon İdaresinin şehir genelinde planlı bir su kesintisi kararı almadığını, gece yaşanan basınç düşüşlerinin bazı bölgelerde kesintilere yol açabileceğini duyurdu. Yetkililer, halktan gereksiz su kullanımından kaçınmalarını talep etti.