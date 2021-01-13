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    İran tarihinin en büyük savaş gemisi

    İran, ülke donanmasının tarihine en büyük savaş gemisi olarak geçen ‘Makran’ helikopter gemisi dahil iki yeni savaş gemisini tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 13.01.2021 - 08:58
    • Güncelleme : 13.01.2021 - 09:37
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    İran tarihinin en büyük savaş gemisi

    İran Deniz Kuvvetleri’nin açıklamasında, ülkenin doğusundaki Makran bölgesinin adını alan helikopter gemisinin, donanmanın uzak deniz bölgesinde, özellikle Hint Okyanusu’nun kuzeyi, Babülmendep Boğazı ve Kızıldeniz’deki operasyonlarına destek sağlama amacıyla tasarlanan gelişmiş bir yüzer üs olduğu ifade edildi.

    Geminin, 6 helikopter, hızlı botlar ve deniz özel kuvvet birliklerini taşıma kapasitesine sahip olduğu kaydedildi.

    TATBİKAT YAPILACAK

    İran Deniz Kuvvetleri’nin tanıttığı ikinci gemi, ‘Zırh’ adı verilen füze korveti oldu. İki gemi bugün resmi olarak ordu envanterine teslim edilecek ve İran Donanması’nın Umman Körfezi’ndeki iki günlük ‘İktidar’ füze tatbikatına katılacak.

    İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzade, önümüzdeki yıllarda bu sınıftan başka gemilerinin de orduya katılacağını açıkladı.

    İran tarihinin en büyük savaş gemisi #1

    İran tarihinin en büyük savaş gemisi #2

    İran tarihinin en büyük savaş gemisi #3

    İran tarihinin en büyük savaş gemisi #4

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