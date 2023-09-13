İran: Terör örgütlerine 1 saat dahi süre tanımak, İran'ın Irak ve IKBY ile ilişkilerine zarar verir İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bağdat yönetimi ile varılan sınır güvenliği anlaşmasını ciddiyetle takip ettiklerini, terör örgütlerinin silahsızlandırılmaları ve İran sınırından uzaklaştırılmaları gerektiğini söyledi.

İHA

Irak ile İran, 19 Mart’ta Bağdat’ta iki ülke arasındaki sınır güvenliğini de kapsayan güvenlik anlaşması imzalamıştı.

Anlaşma kapsamında İran Irak'tan, Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı yanlısı teröristlerin silahsızlandırılmasını ve sınırdan uzaklaştırılmasını istiyor.

İran'ın Bağdat yönetimine anlaşma kapsamında tanıdığı süre 19 Eylül'de sona eriyor.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri geçtiğimiz Temmuz’da yaptığı açıklamada, 19 Eylül’e kadar silahsızlandırılmamaları halinde Irak’taki İranlı ayrılıkçıların kamplarını hedef alacakları uyarısında bulunmuştu.

Iraklı mevkidaşıyla buluştu

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan başkent Tahran'da Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Görüşmede, İran-Irak sınırında bulunan ayrılıkçı terör örgütlerinin silahsızlandırılması ve bu konuda İran'ın Bağdat yönetimine 19 Eylül'e kadar verdiği süre ele alındı.

"Teröre süre tanımak ilişkilerimize zarar verecektir"

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, İran'ın Bağdat yönetimine tanıdığı süreyi hatırlatarak, "Terör örgütlerine 1 saat dahi süre tanımak, İran'ın Irak ve IKBY ile ilişkilerine zarar verecektir" dedi.

"Sınır güvenliği anlaşması önümüzdeki günlerde tam anlamıyla uygulanmaya başlayacak"

İran'ın Kuzey Irak sınır bölgesinde konuşlu terör örgütlerinin silahsızlandırılma sürecini ciddiyetle takip edeceklerini kaydeden Abdullahiyan, terör örgütlerinin İran sınırından uzaklaştırılmalarını ve İran'a yönelik tehdit olmaktan çıkartılmalarını istedi.

Abdullahiyan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Fuad Hüseyin, IKBY'de bulunan terör örgütlerinin silahsızlandırılması ve İran sınırlarından uzaklaştırılarak Irak derinliklerine tanışmaları noktasında bugün bana güzel haberler verdi. İki ülke arasında varılan sınır güvenliği anlaşması önümüzdeki günlerde tam anlamıyla uygulanmaya başlayacak. Terör örgütlerini iyi veya kötü olarak değerlendirmiyoruz. Irak yönetimine anlaşma noktasında gösterdikleri çabalar nedeniyle teşekkür ediyoruz.

"2 gün içerisinde somut adımlar atılacak"

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ise Tahran yönetimi ile varılan sınır güvenliği anlaşmasına bağlı olduklarını belirterek anlaşma doğrultusunda 2 gün içerisinde somut adımlar atılacağını söyledi.

Hüseyin açıklamasında şunları söyledi:

Irak anayasasında çok açık bir şekilde Irak topraklarının hiçbir ülkeye yönelik saldırı amacıyla kullanılamayacağı belirtilmiştir. Bu doğrultuda İran ile varılan anlaşma Irak anayasası doğrultusunda atılmış bir adımdır. Hedefimiz ise İran-Irak sınırına konuşlanan terör örgütlerinin tamamen silahsızlandırılması. Burada bulunan insanlar Birleşmiş Milletler gözetiminde ülke içerisinde bulunan mülteci kamplarına yerleştirilecekler. IKBY ile bu konuda işbirliği içerisindeyiz.

"İran, Irak'a yönelik askeri saldırı tehditlerini sonlandırmalı"

Sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten Hüseyin, İran'ın Irak'a yönelik askeri saldırı tehditlerini sonlandırması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:

Bazı dönemlerde Irak ve IKBY, askeri saldırı ve bombardıman tehditleri ile karşı karşıya kalıyor. Biz İran ile güvenlik anlaşmasına bağlıyız. Tahran yönetiminden iki kardeş ülke arasında askeri saldırı ve tehdit söylemlerinin olmaması için garanti istiyoruz. Çünkü sorunların çözümü için farklı çözüm yolları bulunuyor.

İran, IKBY ile sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştiriyor

Irak Dışişleri Bakan Fuad Hüseyin'in Tahran ziyareti sırasında İran basını ise İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülkenin kuzeybatısında bulunan IKBY sınır bölgesine askeri sevkiyat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Askeri sevkiyata dair servis edilen görüntülerde, ağır zırhlı araçlar ile birlikte tank ve uzun menzilli topların sınır bölgesine nakledildiği görüldü.

Haberde ayrıca Bağdat ile Tahran arasındaki terör örgütlerin silahsızlandırılması anlaşması kapsamında Irak sınırlarına askeri teçhizat sevk edildiği aktarıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)