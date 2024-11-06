İran: Trump'ın kazanmasından endişe duymuyoruz

İHA

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin açıklama yaptı.

Sözcü Muhacerani, Kamala Harris ve Donald Trump arasında bir farklılık görmediklerini belirterek, "Trump'ın yeniden seçimleri kazanmasından endişe duymuyoruz. Bizim için ABD’de kimin başkan olacağı fark etmiyor, tüm program ve planlarımızı önceden yaptık.

"YENİ YAPTIRIMLARLA BAŞA ÇIKABİLECEK GÜÇTEYİZ"

Ülkemize yıllardır uygulanan yaptırımlardan sonra İran artık olgunlaştı. Yaptırımlar, İran’ın iç gücünü artırdı ve yeni yaptırımlar ile başa çıkabilecek güçteyiz" ifadelerini kullandı.