İran Ukrayna'ya tazminat ödemeyi kabul etti

İran, Tahran'dan kalkarken 'yanlışlıkla' vurduğu Ukrayna uçağı için tazminat ödeyecek.

ABD tarafından 3 Ocak'ta gerçekleştirilen bir saldırı ile İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani öldürülmüş ve iki ülke arasındaki gerilim günlerce sürmüştü.

İran bu saldırıya misilleme olarak 8 Ocak'ta ABD'nin Irak'taki iki askeri üssüne füzelerle saldırarak karşılık vermişti.

İran'nın misillemesi sırasında başkent Tahran'dan Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere kalkan, Ukrayna Hava Yolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı fırlatılan füzelerden birinin isabet etmesi sonucu düşmüştü.

176 KİŞİ AYATINI KAYBETMİŞTİ

İranlı yetkililer tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğü açıklanan uçakta 176 kişi yaşamını yitirmişti.

Uçakta hayatını kaybeden 176 kişinin çoğunluğunu İran asıllı Kanadalılar oluştururken Afgan, İngiliz, İsveç ve Ukrayna uyruklu yolcular da bulunuyordu.

İRAN UKRAYNA'YA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Tahran yönetimi, Ukrayna uçağında hayatını kaybeden yabancı yolcular için tazminat ödemeyi kabul etti.

İsveç Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran ve ilgili diğer ülkelerin prensip anlaşması imzaladığı belirtilirken miktarın ne kadar olacağı henüz belirlenmese de Tahran'ın ödeme yapacağı vurgulandı.