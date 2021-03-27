İran ve Çin'den 25 yıllık iş birliği anlaşması

Tahran ve Pekin yönetimleri, İran'ın Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine katılımını öngören anlaşmayı imzaladı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, resmi temaslarda bulunmak üzere İran'ın başkenti Tahran'a gitti.

Burada İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşen Yi, daha sonra Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

25 YILLIK ANLAŞMA

Görüşmede, iki ülke arasında çeşitli alanlarda iş birliğini öngören 25 yıllık anlaşma imzalandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in 2016 yılındaki Tahran ziyaretinde ilk defa gündeme gelen İran'ın Çin'in başlattığı "Kuşak ve Yol" projesine katılımını öngören anlaşmanın içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Zarif'in davetlisi olarak Tahran'da bulunan Yi, ülke lideri Ali Hamaney'in danışmanı Ali Laricani ile de bir araya gelmişti.