İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgesel konuları görüştü

- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, telefon görüşmesinde bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı.
- Erakçi, Yemen’in toprak bütünlüğü için yol haritası oluşturulması gerektiğini vurgularken İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınadı.
- Bin Ferhan, bölgesel barış için işbirliğini artırmayı ve İsrail'in hesap vermesi gerektiğini belirtti.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR MASAYA YATIRILDI
Erakçi ve bin Ferhan, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ile Yemen’deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.
Görüşmede, Yemen’in güneyinde yaşanan olaylara dikkati çeken Erakçi, Yemen’in toprak bütünlüğü için yol haritası oluşturulması gerektiğini vurguladı.
Erakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumu, Lübnan halkına karşı yapılan saldırıların durdurulması noktasında sorumluluk almaya davet etti.
Bin Ferhan ise, bölgesel barışın korunması için işbirliklerinin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, İsrail’den hesap vermesi gerektiğini söyledi.