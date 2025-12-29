İran ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları bölgesel konuları görüştü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İKİLİ VE BÖLGESEL KONULAR MASAYA YATIRILDI

Erakçi ve bin Ferhan, ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konular ile Yemen’deki gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşmede, Yemen’in güneyinde yaşanan olaylara dikkati çeken Erakçi, Yemen’in toprak bütünlüğü için yol haritası oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Erakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınayarak, uluslararası toplumu, Lübnan halkına karşı yapılan saldırıların durdurulması noktasında sorumluluk almaya davet etti.

Bin Ferhan ise, bölgesel barışın korunması için işbirliklerinin artırılması gerektiğine dikkati çekerek, İsrail’den hesap vermesi gerektiğini söyledi.