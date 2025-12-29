İsrail’in Somaliland hamlesinin arkasındaki hedef ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel güç mücadelesinin yeni adresi Somali oldu.

Somali’nin kuzeyinde “Somaliland” adıyla oluşturulmak istenen ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınmayan yapıyı İsrail ülke olarak tanıyan ilk devlet oldu.

Türkiye karara sert tepki gösterirken, birçok İslam ülkesi de İsrail’in adımını eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Washington’un İsrail’le paralel bir tutum izlemeyeceğini açıkladı.

İsrail'in bölücü hamlesine Türkiye’nin net biçimde karşı tavır alması İsrail yanlısı kuruluşları rahatsız etti.

‘SOMALİLAND TÜRKİYE’Yİ DENGELEMEYE KARŞI KÖPRÜBAŞI’

Yahudi Haber Sendikası’na (JNS) konuşan Amerika Ulusal Güvenlik Yahudi Enstitüsü (JINSA) uzmanı Jonathan Ruhe, Türkiye'nin Filistin davasına verdiği desteği ve İsrail'in bölücü politikalarına karşı duruşunu hedef alarak, Ankara'yı “İsrail karşıtı refleks göstermekle” suçladı.

Ruhe, “İsrail, Somaliland’da istekli bir ortakla diplomatik bağlar kurarken, Ankara egemenliği ve istikrarı aktif olarak baltalıyor.” dedi.

Haberde, İsrail'in Somaliland hamlesinin arkasındaki asıl stratejik niyet de ifşa edildi. Analizde, Somaliland'ın İsrail için Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Türkiye’nin artan varlığını dengelemek adına bir “köprübaşı” olduğu belirtildi.

Haberde Ruhe’nin şu görüşleri aktarıldı:

“Bunlar İsrail için, askeri ve istihbarat operasyonları için büyüyen bir öncelik olmasına rağmen hedef alınması ve caydırılması zor olduğu kanıtlanan Husilere karşı kritik bir stratejik derinlik oluşturmak ve Kızıldeniz üzerinden Hint-Pasifik’e daha güvenli ticaret yolları geliştirmek için stratejik fırsatlardır. Ayrıca Somaliland Yahudi devletine Kızıldeniz ve Aden Körfezi’nde İran ve Türkiye’nin artan varlığını dengelemek için bir köprübaşı sunuyor. Ankara’nın duyuruya derhal karşı çıkması çok manidar.”

‘PARÇALANAN DEVLETLERİN BAĞIMSIZ YAPILAR DOĞURDUĞUNU GÖRECEĞİZ’

Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) kıdemli üyesi ve eski İngiliz diplomat Edmund Fitton-Brown ise Somali'nin toprak bütünlüğünü hiçe sayan açıklamalarda bulundu. Somali'yi "başarısız bir devlet" olarak niteleyen Fitton-Brown, uluslararası hukuku görmezden gelerek “parçalanmış devletlerin daha küçük bağımsız yapılar doğuracağını” iddia etti.

Brown, “İsrail’in parçalanmış devletlerde konumlanmak için manevra yaptığını görebilirsiniz; Somali zaten parçalanmış bir devlettir. Yemen de parçalanmakta olan bir devlet. Henüz Somali kadar ileri gitmedi ama muhtemelen aynı yolda. Gerçek şu ki, zaman içinde er ya da geç, bir arada duramayan ve parçalanan devletlerin daha küçük, bağımsız yapılar doğurduğunu göreceğiz” dedi.

Haberde, “Fitton-Brown’a göre Türkiye, İsrail’in Somaliland’ı tanımasına karşı çıkıyor çünkü Türkiye’nin çıkarları Yahudi devletininkilerle çarpıcı biçimde zıt.” denildi.

'BM’Yİ İSRAİL KARŞITLARI DOMİNE EDİYOR'

Fitton-Brown, Birleşmiş Milletler'in Somaliland'ı tanımamasının sebebini ise BM içindeki "İsrail karşıtı ülkelere" bağlayarak gerçeklikten uzak bir tablo çizdi. Brown, “Birleşmiş Milletler kesinlikle Somaliland’ı tanımaya hazır değil ancak bunun bir nedeni, Birleşmiş Milletler’in sayısal olarak bu tanımaya karşı çıkacak ülkeler tarafından domine edilecek olmasıdır; çünkü BM sayısal olarak elbette İsrail’e karşı olan ülkeler tarafından domine edilmektedir” sözlerini sarf etti.

'SOMALİ'NİN KAFASI VAR VÜCUDU YOK'

Somali'yi "kafası olmayan ülke" olarak nitelendiren siyonist Fitton-Brown, "Somaliland’ın işi zor. Mogadişu asla Somaliland’ı geri alamayacak. Mogadişu’nun kendisi Eş-Şebab tarafından ele geçirilmenin eşiğinde. Somali’nin ne zaman tamamen ele geçirileceği belli olmasa da vücudu olmayan bir kafadan bahsediyorsunuz." diye konuştu.