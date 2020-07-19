İran ve Afganistan'a uçuşlar durduruldu

İranlı yetkili, kararın Ankara'nın talebi üzerine alındığını söyledi. Afganistan'a da uçuşlar iptal edilirken, kararla ilgili olarak salgın gösterildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle şubat ayından beri askıda olan ve geçtiğimiz günlerde yeniden başlayan İran-Türkiye uçak seferlerinin, bir kez daha iptal edilmesi kararlaştırıldı.

İran Havayolları Birliği Sekreteri Maksud Esedi Samani, durdurma talebinin Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın isteği doğrultusunda alındığını bildirdi.

İRAN'A SEFERLER YENİDEN İPTAL

Kararın, gece saat 00.00 itibarıyla yürürlüğe konulduğunu söyleyen İranlı yetkili, daha önce satılan biletlerin iptal edildiğini aktardı.

Kararla ilgili olarak İran'da yeniden artışa geçen koronavirüs salgınına dikkat çekildi.

AFGANİSTAN'A UÇUŞLAR DA DURDURULDU

Ulaştırma Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Koronavirüs süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alındı." denildi.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Salgın kaynaklı 273 bin 788 vakanın görüldüğü İran'da 14 bin 188 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da ise 35 bin 475 koronavirüs vakası ve 1181 ölüm yaşandı.