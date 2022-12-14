İran’da 23 yaşındaki Mahan Sadrat’ın idam hükmü durduruldu

İdama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Sadrat'ın cezasının hükmü, şikayetin geri çekilmesi üzerine durduruldu.

İran’da yaşanan gösterilerin ardından göstericilerin idam edilmeleri büyük yankı uyandırdı…

İran'da Mahsa Emini'nin polis nezaretine alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan ve yaklaşık 3 aydır devam eden gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar 25 kişi idama mahkum edildi.

Bu kişilerden 23 yaşındaki Muhsin Şikari'nin cezası 8 Aralık'ta, Mecid Rıza Rahneverd’in cezası ise 12 Aralık’ta infaz edildi.

Gösterilerle ilgili "kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Sadrat hakkındaki idam hükmü davacının şikayetini geri çekmesi ile durduruldu.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (İSNA) haberine göre, Sadrat’ın avukatı Abbas Musevi müvekkilinin yargılama sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

AA’nın haberine göre; Musevi, Yüksek Mahkemenin 9. Şubesinin, müvekkili Mahan Sadrat’ın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca yeniden yargılanma talebine istinaden idam cezasının infazının durdurulmasına karar verdiğini aktardı.

Yüksek Mahkemenin Halkla İlişkiler Birimi de yaptığı açıklamada, gösterilerle ilgili yargılanan sanıklarından Mahan Sadrat hakkındaki idam hükmünün Yüksek Mahkemece yeniden değerlendirilme süreci tamamlanana kadar durdurulduğunu belirtti.

Devrim Mahkemesi'nde idama mahkum edilmişti

Mahan Sadrat'ın yargılanması İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, 15 Kasım'daki haberinde, kimliği açıklanmayan bir göstericinin Tahran Devrim Mahkemesi'nde görülen duruşmalar sonucu, "bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak ve başkasına ait bir motosikleti ateşe vermek" gibi suçlamalardan idama mahkum edildiğini duyurmuştu.

Daha sonra idama mahkum edilen göstericinin 23 yaşındaki Mahan Sadrat olduğu açıklanmıştı.

‘Kamuoyu baskısı sonuç verdi’

Davacı olan ancak daha sonra şikayetini geri çeken Muhammed Rıza Kanbertaleb, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Sadrat'ın ailesinin çabası ve kamuoyu baskısının sonuç verdiğini ve yargı makamlarının idam kararını askıya aldığını belirtmişti.

BM idamı kanadı

Gösterilerle ilgili idam kararlarına ülke içinden ve dışından tepkiler yükseliyor. Birleşmiş Milletler de 9 Aralık'ta Şikari'nin idam edilmesini kınamıştı