Petrol
92.2
1.09%
Euro
18.494
0.89%
Dolar
18.5896
0.04%
Altın
989.88
0.36%
Borsa
3976
-0.03%
Bitcoin
366.325
0.89%
BTXN Coin
10.54
3.23%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C

    İran'da 70 yıl boyunca kirli olan adam banyo yapınca öldü

    Temiz olmanın insan bedenini hasta edeceğine inancına sahip olan ve uzun yıllardır yıkanmayan “Hacı Amca”, 94 yaşında yıkandıktan sonra hayatını kaybetti.
    • 25.10.2022 - 15:11
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran'da 70 yıl boyunca kirli olan adam banyo yapınca öldü

    İran’ın Fars eyaletindeki Feraşbend kentine bağlı Dejgah köyündeki Hacı Amca,  70 yıldır banyo yapmamasıyla ün salıyordu.

    94 yaşındaki yaşlı adam, hasta olma korkusuyla uzun yıllar sudan uzak durdu.

    Köyün gençleri banyo yapmaya zorladı

    Köyün gençleri, birkaç yıl önce Hacı Amca'ya zorla banyo yaptırmaya çalışmış ve  yaşlı adam durumu fark edince kaçmış ancak uzun çabalar ve yoğun ısrarlar sonucu banyo yapmaya ikna edilmişti.

    İran'da 70 yıl boyunca yıkanmayan adam, yıkanınca öldü VİDEO

    Banyo yaptıktan birkaç ay sonra hayatını kaybetti

    Yaşlı adam, gençlerin ısrarı üzerine inancını bozdu ve banyo yaptı.

    Bunun üzerine aradan birkaç ay geçtikten sonra 23 Ekim Pazar günü hastalanan Hacı Amca, hayata veda etti.

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, hayatı boyunca hiç evlenmeyen ve köylüler tarafından kendisine yapılan kapısız bir gecekonduda kalan yaşlı adamın, banyo yapmamasının yanı sıra hijyenik yiyecekler yemekten de uzak durduğu, bunlara rağmen hiçbir sağlık sorunu olmadan yaşamını sürdürdüğü iddia edildi.


    Antalya'da skuterlı gençlere ölüm, yaya geçidinde geldi
    3. Sayfa

    Antalya'da skuterlı gençlere ölüm, yaya geçidinde geldi

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    Aydın'da Yunanistan'ın ittiği 27 göçmen kurtarıldı
    3. Sayfa

    Aydın'da Yunanistan'ın ittiği 27 göçmen kurtarıldı

    Görüş Bildir