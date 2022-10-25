İran'da 70 yıl boyunca kirli olan adam banyo yapınca öldü

Temiz olmanın insan bedenini hasta edeceğine inancına sahip olan ve uzun yıllardır yıkanmayan “Hacı Amca”, 94 yaşında yıkandıktan sonra hayatını kaybetti.

İran’ın Fars eyaletindeki Feraşbend kentine bağlı Dejgah köyündeki Hacı Amca, 70 yıldır banyo yapmamasıyla ün salıyordu.

94 yaşındaki yaşlı adam, hasta olma korkusuyla uzun yıllar sudan uzak durdu.

Köyün gençleri banyo yapmaya zorladı

Köyün gençleri, birkaç yıl önce Hacı Amca'ya zorla banyo yaptırmaya çalışmış ve yaşlı adam durumu fark edince kaçmış ancak uzun çabalar ve yoğun ısrarlar sonucu banyo yapmaya ikna edilmişti.

İran'da 70 yıl boyunca yıkanmayan adam, yıkanınca öldü VİDEO

Banyo yaptıktan birkaç ay sonra hayatını kaybetti

Yaşlı adam, gençlerin ısrarı üzerine inancını bozdu ve banyo yaptı.

Bunun üzerine aradan birkaç ay geçtikten sonra 23 Ekim Pazar günü hastalanan Hacı Amca, hayata veda etti.

İHA'dan edinilen bilgilere göre, hayatı boyunca hiç evlenmeyen ve köylüler tarafından kendisine yapılan kapısız bir gecekonduda kalan yaşlı adamın, banyo yapmamasının yanı sıra hijyenik yiyecekler yemekten de uzak durduğu, bunlara rağmen hiçbir sağlık sorunu olmadan yaşamını sürdürdüğü iddia edildi.