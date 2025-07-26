İran'da Adalet Sarayı'na yönelik saldırıda can kaybı sayısında artış

İran'ın Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Zahidan kentindeki Adalet Sarayı'na bombalı ve silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırımın bilançosunda artış yaşanıyor...

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 6'YA YÜKSELDİ

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya, yaralı sayısının ise 22'ye yükseldiği bildirildi.

Yaşamını yitirenlerin bir çocuk, 60 yaşında bir kadın, Adalet Sarayı'nda görevli 3 asker ve kolluk kuvveti olduğu belirtilirken, 6'ncı kişinin kimliğini ise açıklanmadı.

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Sistan ve Belucistan Emniyet Teşkilatı Başkan Yardımcısı Ali Rıza Deliri, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Vatandaş kılığına giren bir terör timi, Zahidan'daki Sistan ve Beluçistan Adalet Sarayı'na girmeye çalıştı. O sırada görevli polis memurunun dikkati sayesinde saldırganlardan biri etkisiz hale getirildi. Ancak bu kişinin binaya el bombası atması sonucu aralarında bir kadın ve bir çocuğun da bulunduğu bazı kişiler hayatını kaybetti" dedi.

Deliri, çatışmanın devamında kaçmaya çalışan iki saldırganın Adalet Sarayı'na yakın bir sokakta güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek saldırıyı gerçekleştiren 3 kişinin de öldürüldüğünü ifade etti.

TÜM HAKİMLER VE YARGI ÇALIŞANLARINA UYARI

Saldırıyı üstlenen ve İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen Ceyşu'l-Adl tarafından yapılan açıklamada, "Bütün hakimleri ve yargı çalışanlarını uyarıyoruz ki Belucistan artık onlar için güvenli bir yer olmayacak ve ölüm, intikam alana kadar korkunç gölgeler gibi onları takip edecek" ifadeleri kullanıldı.

Sistan ve Belucistan eyaleti, güvenlik güçleri ile daha fazla hak ve özerklik için savaştıklarını belirten militanlar ve ayrılıkçılar da dahil olmak üzere silahlı gruplar arasında sık sık çatışmalara sahne oluyor.

Tahran yönetimi, bazı grupları yabancı güçlerle bağlantılı olmak ve sınır ötesi kaçakçılık ve isyanlara karışmakla suçluyor.