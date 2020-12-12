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- İran'da Amad News sitesinin yöneticisi idam edildi
İran'da Amad News sitesinin yöneticisi idam edildi
Yönetici, web sitesinde hükümet karşıtı yayın yapmak ve yolsuzluk suçlarından yargılanıyordu.
- DHA
- 12.12.2020 - 10:50
İdam cezası birkaç gün önce İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Ruhollah Zam'ın, bu sabah idam edildiği açıklandı.
HÜKÜMET KARŞITI YAYIN VE YOLSUZLUK
Zam, Amad News adlı web sitesinde hükümet karşıtı yayın yapmak ve yolsuzluk suçlarından yargılanıyordu.
2019 YILINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Yönetici, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) İstihbarat Teşkilatı tarafından, 2019 yılında gözaltına alınmıştı.