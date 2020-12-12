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    İran'da Amad News sitesinin yöneticisi idam edildi

    Yönetici, web sitesinde hükümet karşıtı yayın yapmak ve yolsuzluk suçlarından yargılanıyordu.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 10:50
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    İran'da Amad News sitesinin yöneticisi idam edildi

    İdam cezası birkaç gün önce İran Yüksek Mahkemesi tarafından onanan Ruhollah Zam'ın, bu sabah idam edildiği açıklandı.

    HÜKÜMET KARŞITI YAYIN VE YOLSUZLUK

    Zam, Amad News adlı web sitesinde hükümet karşıtı yayın yapmak ve yolsuzluk suçlarından yargılanıyordu.

    2019 YILINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

    Yönetici, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu (IRGC) İstihbarat Teşkilatı tarafından, 2019 yılında gözaltına alınmıştı.

    İran da Amad News sitesinin yöneticisi idam edildi #1

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