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Haber Merkezi

Şeriatla yönetilen İran'da şaşkına çeviren bir protesto gösterisi yapıldı.

Başkent Tahran'daki Azad Üniversitesi'nde bir kadın öğrenci, kampüsün ortasında bir anda kıyafetlerini çıkardı.

Kimseye aldırmayan genç kadın, iç çamaşırlarıyla kaldı.

KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI: İÇ ÇAMAŞIRLARIYLA PROTESTO ETTİ

Zorunlu örtünme ve kıyafet kurallarını protesto eden kadını üniversite yönetimi polise bildirdi.

İran polisi okula gelerek genç kadını gözaltına aldı.

Genç kadının protestoyu güvenlik güçleri tarafından "uygun bir başörtüsü" takmadığı gerekçesiyle saldırıya uğradığı için yaptığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINDI

İslami Azad Üniversitesi Halkla İlişkiler Genel Müdürü Amir Mahjoub, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitenin Bilim ve Araştırma Şubesi'nde bir öğrencinin ahlaksız bir eyleminin ardından kampüs güvenliği müdahale etti ve kişiyi kolluk kuvvetlerine teslim etti. Öğrencinin eylemlerinin nedenleri ve altta yatan sebepleri şu anda araştırılıyor."

ZORUNLU BAŞÖRTÜSÜ KANUNU

Öte yandan İran'da 2022 yılında Mahsa Emini gösterileri sonrasında yaygınlaşan zorunlu başörtüsü kurallarına yönelik ihlallere karşı koymak için hazırlanan tasarı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin imzasıyla Meclise gönderilen "İffet ve Başörtüsü Kültürünün Desteklenmesi" yasa tasarısı oylamaya sunulmuş, 201 milletvekilinden 34'ünün "hayır" oyuna karşılık 152 oyla kabul edilmişti.

Tasarıya göre, başörtüsü kuralına aykırı hareket eden kadınlar ilk aşamada kısa mesaj ve benzeri yöntemlerle uyarılıyor. Uyarıyı dikkate almayan ve başörtüsü kuralını yeniden ihlal edenler için para cezası veriliyor.

PARA CEZASININ ARDINDAN TUTUKLAMA

Ceza bir ay içinde ödenmezse para cezası otomatik olarak kişinin banka hesabından kesiliyor.

Herhangi bir nedenle cezaların tahsilinin mümkün olmaması halinde ise söz konusu kişinin tüm banka ve kredi kuruluşlarını kapsayacak şekilde banka kartı çıkarma ve yenileme dahil her türlü bankacılık işlemi yapması yasaklanıyor.

Cezalara itiraz ise 10 gün içinde yapılabiliyor.

Dördüncü kez ihlal halinde para cezasının yanı sıra yargı tarafından söz konusu kişiye dava açılarak tutuklanıyor.