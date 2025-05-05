İran'da büyük patlamanın yaşandığı limandaki hasarın maliyeti belli oldu

AA

26 Nisan'da İran'ın Bender Abbas kentinde, büyük bir patlama meydana geldi.

Patlamanın yaşandığı Şehid Recai Limanı'nda çok sayıda can kaybı yaşanırken, limanda ise hasar oluştu.

"PATLAMA NEDENİYLE 3 İLE 5 MİLYAR DOLAR ARASINDA BİR ZARAR OLUŞTU"

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bilgi Teknolojileri Kurumu Başkanı Muhammed Muhsin Sadr, Tahran'da düzenlenen "Dijital Ekonominin Gelişiminde 5G-AIOT Düzenlemesinin Rolü" konulu etkinliğin açılışında konuştu.

Sadr, "Kabaca bir hesapla, Şehid Recai Limanı'ndaki patlama nedeniyle 3 ile 5 milyar dolar arasında bir zarar oluştu. Oysa yeni teknoloji ve veri kullanımıyla bu tür sorunların ortaya çıkması kolayca önlenebilirdi." ifadelerini kullandı.

2 GÖZALTI

Öte yandan Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

Yüksek Yargı Şurası toplantısında konuşan Ejei, olayda ihmal ve kusuru bulunanlar hakkında ivedilikle işlem yapılması talimatı verdiğine işaret ederek, "Bazı kişiler hakkında soruşturma yapıldı. Şu ana kadar 2 kişi gözaltına alındı." dedi.

Ejei, olayda hasar gören 2 bin 600 aracın zararının ödenmeye başlandığını kaydetti.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI

İran Kriz Yönetimi Sözcüsü Hüseyin Zeferi, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Limanı'nda hayatını kaybedenlerin sayısının 70 olduğunu açıklamıştı. Hürmüzgan Başsavcılığı tarafından dün yapılan açıklamada, bu sayı 57'ye çekilmişti.

Şu ana kadar DNA testiyle kimlikleri tespit edilen 46 kişinin cenazeleri, yakınlarına teslim edilmişti.

İRAN LİMANINDA BÜYÜK PATLAMA

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Şehid Recai Limanı'nda, 26 Nisan'da öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana gelmişti.

İranlı yetkililer, yaklaşık 1200 kişinin yaralandığı patlamanın sabotaj olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bulgu edinmediklerini açıklamıştı. İçişleri Bakanı İskender Mumini, patlamanın "ihmalden" kaynaklandığını söylemişti.