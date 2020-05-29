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    İran'da can kayıpları yeniden yükselişe geçti

    Koronavirüs salgınında günlük can kayıplarının yeniden artmaya başladığı İran'da son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti.
    • AA
    • 29.05.2020 - 13:00
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    İran'da can kayıpları yeniden yükselişe geçti

    Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, salgın ülkelerinden biri olan İran'da can kayıpları artıyor.

    İran Sağlık Bakanlığı koronavirüs güncel verilerini paylaştı...

    Koronavirüs salgınında günlük can kayıplarının yeniden artmaya başladığı İran'da son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti.

     

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