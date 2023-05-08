İran'da dini değerlere hakarete idam cezası İran'da dini değerlere ve Peygamber'e hakaret ettikleri gerekçesiyle 2 kişi idam edildi.

İHA

İran Yargı Erki’nden yapılan açıklamada, Yusuf Mehrdad ve Sadrullah Fazeli Zare’nin dini değerlere, Peygamber'e ve annesine hakaret, dinden çıkma ve Kur'an-ı Kerim yakma suçlamasıyla bu sabah idam edildikleri belirtildi.

2020 yılında Yusuf Mehrdad ve Sadrullah Fazeli Zare, sahip oldukları sosyal medya gruplarında sistematik ve örgütlü bir şekilde dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmışlardı.

Telefonunda görüntüler bulunmuştu

Yapılan incelemede, Yusuf Mehrdad’ın telefonunda Kur'an-ı Kerim yakma görüntülerinin olduğu ve bu görüntülerin de sosyal medya gruplarında paylaşıldığının tespit edildiği bildirildi.