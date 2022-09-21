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    İran'da eylemler şiddetlendi: Polis linç edildi

    İran'da eylemler şiddetlendi: Polis linç edildi

    Başörtüsü kurallarına uymadığı için ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini için başlayan protestolarda bir polis linç edilirken görüntülendi..
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 00:59
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    İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polislerinin gözaltına aldığı Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi karıştırdı.

    Ülkenin batısında başlayarak şehir merkezi Tahran'a kadar ulaşan gösteriler, şiddetini artırarak devam ediyor..

    Daha önce göstericiler, çöp kutularını, ambulans ve araçları yakarak polise tepki göstermişti.

    Polisi linç ettiler

    Sosyal medya üzerinden paylaşılan son görüntülerde ise,  bir polisin linç edildi.

    Elinede şok tabancası ve copla sokak ortasında müdahalelerde bulunan bir polis, göstericilerin bir anda saldırmasıyla etkisiz hale geldi.

    İran'da göstericiler polisi linç etti VİDEO

    Kadınlar başörtülerini yaktı, Hamaney ve Humeyni'nin posterleri devlet binalarından indirildi

    Öte yandan, sokak ortasında toplanan kadınlar baş örtülerini çıkarıp yakarken, öfkeli gruplardan bir tanesi de dini liderler Hamaney ve Humeyni'nin posterlerini devlet binalarından indirdi.

    İran da eylemler şiddetlendi: Polis linç edildi #1

    İran da eylemler şiddetlendi: Polis linç edildi #2

    İran da eylemler şiddetlendi: Polis linç edildi #3


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