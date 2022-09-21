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- İran'da eylemler şiddetlendi: Polis linç edildi
İran'da eylemler şiddetlendi: Polis linç edildi
- Haber Merkezi
- 21.09.2022 - 00:59
İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polislerinin gözaltına aldığı Mahsa Emini'nin ölümü ülkeyi karıştırdı.
Ülkenin batısında başlayarak şehir merkezi Tahran'a kadar ulaşan gösteriler, şiddetini artırarak devam ediyor..
Daha önce göstericiler, çöp kutularını, ambulans ve araçları yakarak polise tepki göstermişti.
Polisi linç ettiler
Sosyal medya üzerinden paylaşılan son görüntülerde ise, bir polisin linç edildi.
Elinede şok tabancası ve copla sokak ortasında müdahalelerde bulunan bir polis, göstericilerin bir anda saldırmasıyla etkisiz hale geldi.
İran'da göstericiler polisi linç etti VİDEO
Kadınlar başörtülerini yaktı, Hamaney ve Humeyni'nin posterleri devlet binalarından indirildi
Öte yandan, sokak ortasında toplanan kadınlar baş örtülerini çıkarıp yakarken, öfkeli gruplardan bir tanesi de dini liderler Hamaney ve Humeyni'nin posterlerini devlet binalarından indirdi.