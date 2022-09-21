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İran'da eylemler şiddetlendi: Polis linç edildi

İran'da eylemler şiddetlendi: Polis linç edildi

Başörtüsü kurallarına uymadığı için ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölen Mahsa Emini için başlayan protestolarda bir polis linç edilirken görüntülendi..