İran'da göstericiler valilik binasına saldırdı

Pakistan'dan gelen kaçakçıların öldürüldüğünü duyan Sistan ve Belucistan halkı tarafından düzenlenen gösterilerde, valilik binasına maddi zarar verildi.

İran’da, Pakistan’dan gelen kaçakçıların İran güvenlik birimleri tarafından öldürüldüğü iddiasının duyulmasının ardından gösteriler düzenlendi.

Dün sabah saatlerinde Sistan ve Belucistan eyaletine bağlı Seravan kentindeki bir grup, gösteriler sırasında valilik binasına saldırdı.

Aynı zamanda Pakistan sınır hattında yer alan Seravan kentinde, göstericiler ile polis arasında çatışma çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, valilik binasının camlarının kırıldığı anlar kameraya yansıdı.

"ATEŞ PAKİSTAN TARAFINDAN AÇILDI"

Olaylar sırasında Sistan ve Belucistan Eyaleti Güvenlik Birimi Yardımcısı Muhammed Hadi Mereşi tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılara Pakistan tarafından ateş açıldığı ifade edil. Mereşi, "Pakistan tarafından açılan ateş sonrası 1 kişi öldü ve 4 kişi de yaralandı." dedi.

CEYŞUL ADL ÖRGÜTÜ SORUMLU TUTULDU

Mereşi, gösterilerden ‘Ceyşul Adl’ örgütünü sorumlu tuttu. Olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Pakistan tarafından açılan ateş sonrası yaşanan kargaşada Ceyşul Adl terör örgütü halkı tahrik ederek sınır bölgelerindeki askeri üslere saldırttı. Bu sırada çıkan çatışmada da 2 kişi hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu. Sınır muhafızları kim olursa olsun bu üsleri korumak zorundadır." ifadelerini kullandı.

“YALAN HABERLER TAHRİK ETTİ”

Mereşi, "Dün yaşanan hadise sonrası yerel halkla konuşarak olayları kontrol altına almıştık. Bugün ise bazı gruplar yalan haberler ile bir kez daha halkı tahrik ederek valilik önünde gösteri yapmaya çağırdı. Göstericilerin arasından bazı gruplar saldırdıkları valilik binasına zarar verdi. Ceyşul Adl terör örgütü bölgedeki kaçakçıları yalan iddialarla kullanmaya çalışıyor."diye konuştu.