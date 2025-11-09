İran’da hava kirliliği: Bir eyalette okullar tatil edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran’ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde, artan hava kirliliği nedeniyle ilkokul ve ortaokul öğrencileri yüz yüze eğitime ara vererek 21 Kasım’a kadar uzaktan eğitime geçecek. Lise düzeyi, üniversiteler ve kamu kurumları ise faaliyetlerini sürdürecek.

Huzistan Valiliği Kentsel İşlerden Sorumlu Yardımcısı Mehran Alem Elhüda, valilikte düzenlenen İl Kriz Yönetim Kurulu toplantısında, eyaletteki okullar ve kamu kurumlarının hava kirliliği nedeniyle tatil edildiğini veya gecikmeli açıldığını belirtti. Meteoroloji Kurumu’nun hava kirliliğinin süreceğine dair raporuna dikkat çeken Elhüda, kirlilik seviyesinin sürekli izlendiğini ve durum değişirse yeni kararlar alınacağını ifade etti.

TÜM KENTLERDE HAVA KİRLİLİĞİ KRİTİK SEVİYEDE

Huzistan Çevre Koruma Genel Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Şehriyar Askeri, eyalette hava kirliliğinin kritik seviyelere ulaştığını açıkladı. Ülkenin hava kalitesi izleme sistemi verilerine göre, Ahvaz’da PM2.5 değeri 209 mikrogram/metreküp ölçüldü ve bu seviye “çok sağlıksız” olarak sınıflandırıldı. Askeri, eyalette hiçbir kentin “temiz hava” kategorisinde olmadığını da vurguladı.

HAVA KALİTESİ ENDEKSİ

Hava kalitesi endeksine göre 1 metreküp havadaki partikül madde (PM10) oranı şu kategorilere ayrılıyor:

0-50: Temiz (yeşil)

51-100: Orta (sarı)

101-150: Hassas (turuncu)

151-200: Sağlıksız (kırmızı)

201-300: Çok sağlıksız (mor)

301-500: Tehlikeli (kahverengi)