İran'da İHA tatbikatı

İran ordusundan yapılan açıklamaya göre, tatbikatta gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulanacak.

İran, İnsansız Hava Araçları'yla (İHA) tatbikata başladı.

Simnan eyaletinde gerçekleştirilen tatbikatın iki gün süreceği belirtildi.

"GERÇEĞE YAKIN SENARYOLAR UYGULANACAK"

Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Ordusu Harekat Başkan Yardımcısı Amiral Mahmud Musevi, "Kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait yüzlerce İHA'nın yer aldığı tatbikatta, gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulanacak." dedi.

TATBİKATTA NELER YAPILACAK

Musevi, iki gün boyunca havadan havaya füzeler kullanılarak hava hedeflerinin imha edilmesi, yer hedeflerinin nokta atışıyla füzelerle vurulması ve intihar saldırıları gibi operasyonların tatbikatının yapılacağını kaydetti.