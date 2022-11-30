Petrol
87.02
3.29%
Euro
19.3404
0.49%
Dolar
18.6243
-0.07%
Altın
1.052
0.48%
Borsa
4966
0.08%
Bitcoin
319.524
2.66%
BTXN Coin
5.52
-3.49%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    İran’da İsrail için çalışan 4 casusa idam cezası

    İsrail istihbaratına çalışan 4 İranlı hakkında “adam kaçırmak”, “kamu ve özel mülke zarar vermek”, “baskı ve zorla itiraf almak”, “ulusal güvenliği tehdit etmek” suçlarından idam cezası verildi.
    • 30.11.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 17:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İran’da İsrail için çalışan 4 casusa idam cezası

    İran’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından haziran ayında İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı gözaltına alınan 7 İranlı hakkında nihai karar verildi.

    İHA’nın haberine göre İsrail istihbarat servisine çalışmaktan suçlanan 7 İranlı’dan 4'ü idam cezası alırken, 3'ü ise 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

    Casusların suçları

    İdam cezası alan 4 İranlı’nın "İsrail istihbaratıyla iş birliği yapma" ve "adam kaçırma" suçlarını işledikleri, “kamu ve özel mülke zarar” verdikleri ve ayrıca ülkede karışıklık çıkartarak “ulusal güvenliği tehdit” ettikleri ifade edildi.

    Diğer üçünün ise “yasa dışı silah bulundurmak”, "ülke güvenliğine karşı suç işlemek" ve “adam kaçırmaya yardım etmek" suçlarından hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.


    Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist öldürüldü
    Gündem

    Pençe Kilit bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!
    Advertorial

    Aslı'nın bulduğu yeni kazanç yöntemi garantili!

    Şafak Sezer'den Muazzez Ersoy'a Putin esprisi
    Magazin

    Şafak Sezer'den Muazzez Ersoy'a Putin esprisi

    Görüş Bildir