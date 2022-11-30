İran’da İsrail için çalışan 4 casusa idam cezası

İsrail istihbaratına çalışan 4 İranlı hakkında “adam kaçırmak”, “kamu ve özel mülke zarar vermek”, “baskı ve zorla itiraf almak”, “ulusal güvenliği tehdit etmek” suçlarından idam cezası verildi.

İran’da Devrim Muhafızları Ordusu tarafından haziran ayında İsrail istihbarat servisi ile bağlantılı gözaltına alınan 7 İranlı hakkında nihai karar verildi.

İHA’nın haberine göre İsrail istihbarat servisine çalışmaktan suçlanan 7 İranlı’dan 4'ü idam cezası alırken, 3'ü ise 5 ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Casusların suçları

İdam cezası alan 4 İranlı’nın "İsrail istihbaratıyla iş birliği yapma" ve "adam kaçırma" suçlarını işledikleri, “kamu ve özel mülke zarar” verdikleri ve ayrıca ülkede karışıklık çıkartarak “ulusal güvenliği tehdit” ettikleri ifade edildi.

Diğer üçünün ise “yasa dışı silah bulundurmak”, "ülke güvenliğine karşı suç işlemek" ve “adam kaçırmaya yardım etmek" suçlarından hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.