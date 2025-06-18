İran'da kamikaze dron taşıyan kamyonet ele geçirildi

DHA

İran'ın Elburz eyaletinde düzenlenen bir güvenlik operasyonunda, İran güvenlik güçleri İsrail saldırılarında kullanıldığı öne sürülen kamikaze drone'lara ait malzemeleri taşıyan bir kamyoneti durdurdu.

MİNİ KAMİKAZE DRONE'LAR ELE GEÇİRİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapan İran Polis Sözcüsü Said Muntazerulmehdi, şüpheli yük taşıyan aracın yapılan aramasında intihar amaçlı mini drone'lar, uzaktan kumandalı kontrol sistemleri ve çeşitli teknik bileşenlerin ele geçirildiğini bildirdi.

Muntazerulmehdi, operasyonun dün gerçekleştiğini belirterek, “Elburz’daki ekiplerimiz, dikkatli takibin ardından şüpheli aracı durdurdu ve yapılan incelemede hem drone'lara hem de mini intihar hava araçlarına ait çok sayıda elektronik ve mekanik parça bulundu.” dedi.