İran'da koronadan ölenlerin sayısı 6 bin 418 oldu

İran'da koronadan ölenlerin sayısı 6 bin 418 oldu

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 78 artarak 6 bin 418'e yükselirken, toplam vaka sayısı 101 bin 650'ye çıktı.

Ölümcül koronavirüs tüm dünyada etkisini göstermeye devam ediyor.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle ülke genelinde 78 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 1680 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

ÖLÜ SAYISI 6 BİN 418'E ÇIKTI

Ülkedeki toplam can kaybının 6 bin 418'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 101 bin 650'ye yükseldiğini belirtti.

Cihanpur ayrıca virüse yakalanan hastalardan 2 bin 735'inin durumunun ağır olduğunu, 81 bin 587 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.