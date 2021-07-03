İran’da koronavirüs kısıtlamaları geri geliyor

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüsün Delta mutasyonunun ülkede yayılmaya başladığını belirterek yeni dalga uyarısında bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkent Tahran’da Koronavirüs ile Mücadele Kurulu toplantısında konuştu.

Ruhani’nin yaptığı açıklamada, “Maalesef, ülke genelinde koronavirüs vakalarının yeniden artışı ile karşı karşıyayız. Bana ulaşan son bilgilere göre tip koronavirüsün Delta mutasyonu ülke genelinde yayılmaya başladı. Ülke genelinde 5’inci dalga yolunda olduğumuzdan korkuluyor. Özellikle ülkenin güneyinde görülen bu mutasyonunun daha fazla yayılmasına izin vermemeliyiz.” ifadelerini kullandı.

KISITLAMALAR GERİ GELİYOR

Ruhani, 18 Haziran’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret ederek seçim sürecinde koronavirüsün daha fazla yayıldığını söyledi.

Koronavirüs vakalarının yeniden artmasıyla yasakların da uygulanması gerektiğini belirten Ruhani, ülkede kırmızı, turuncu ve sarı seviyeler için belirlenen kısıtlamaların hayata geçirileceğini vurguladı.

Bu kapsamda ülke genelinde kırmızı ve turuncu seviyelerde yer alan 266 kente tüm giriş ve çıkışlar yasaklandı.

SON 24 SAATTE 8 BİN 341 VAKA

Başkent Tahran da ülkenin koronavirüs risk derecelendirmesinde en yüksek seviye olan kırmızı kategoride bulunuyor.

İran'da korona virüs salgınında son 24 saatte 8 bin 341 yeni vaka tespit edilirken, 111 kişi ise hayatını kaybetti.