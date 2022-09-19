22 yaşındaki Emini'nin gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi, ülkede protestoların fitilini ateşledi. Emini'nin darbedildiği öne sürüldü.

Mahsa Emini'nin ölümü, İran'ın bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

İran polisi, "kıyafet kurallarına uymadığı" gerekçesiyle Emini'yi gözaltına aldı.

22 yaşındaki Emini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi, ülkede protesto gösterilerine yol açtı.

Emini'nin şüpheli ölümü protestolara neden oldu

Emini'nin cenazesi, ülkenin batısındaki Sakkız kentinde toprağa verildi. Tören sonrasında toplanan gruplar, Tahran aleyhinde sloganlar attı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, cenaze sonrasında Senendec kentinde de protesto gösterileri düzenlendiğini duyurdu.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümü tepki topladı ViDEO

Tepki için saçlarını kestiler

Gösteriler sırasında yetkililer aleyhinde slogan atan kişilere polis, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Öte yandan İranlı kadınların, sosyal medyada paylaştıkları videolarda, söz konusu ölümü protesto etmek için saçlarını kestikleri görüldü.

Tahran'daki Emir Kebir Üniversitesi öğrencileri de gösterilerde yetkililer aleyhinde sloganlar attı.

Gözaltına alındıktan sonra komaya girdi

Başkent Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Emini'nin dün hayatını kaybetmesi ülkede infiale yol açtı.

Tepkiler üzerine Tahran Polisi tarafından yapılan açıklamada, İrşad devriyesinin Emini'yi bir saatlik "brifing" için karakola götürdüğü, genç kadının burada aniden bilincini kaybetmesi ve kalp rahatsızlığı yaşaması üzerine hastaneye sevk edildiği belirtilmişti.

İran gazetelerinin bir numaralı gündemi

Ülkede yayınlanan gazetelerin ilk sayfalarında genç İranlı'ya dair haberler yer aldı.

İran devlet televizyonu tarafından yayınlanan görüntülerde, Emini'nin polis merkezine götürüldükten sonra bir görevliyle konuşmasının ardından aniden fenalaşarak yere düşmesi yer alıyor.

Mahsa Emini'nin darbedildiği iddiası

AA'nın haberine göre, sosyal medyadaki aktivistler ise polisin, genç kadının "aniden" bilincini kaybettiği yönündeki savunmasını reddetti.

Genç kadının, polis merkezine götürülmeden önce darbedildiği iddia ediliyor.

Reisi'den soruşturma talimatı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, olayın tüm boyutlarıyla soruşturulması için İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi'ye talimat verdi.

Eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, yaşanan acı hadiseden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Hatemi: Hukuka, mantığa ve şeriata aykırı davranışlar durdurulmalı

Hatemi, ülke yönetimine seslenerek, "Hukuka, mantığa ve şeriata aykırı davranışlar durdurulmalı. İslam'ın ve devletin imajı daha fazla zedelenmemeli ve bu olayların failleri de uygun bir şekilde yargılanmalıdır." ifadelerini kullandı.

"İhmali olan her kurum ve kişiden hesap sorulmalı"

Fars eyaleti milletvekili Celal Reşidi Kuçi de "Hukukumuzda hiçbir yerde başörtüsü uyarısı veya cezalandırmak için bir kişinin darp edilmesine izin verilmemiştir." değerlendirmesinde bulundu.

İran devriminin lideri Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin torunu Hasan Humeyni de hadisenin toplumun duygularını incittiğini ve yargının olayın faillerine karşı kayıtsız kalmaması gerektiğini belirtti.

Meclis Kadın ve Aile Fraksiyonu Sözcüsü Sara Fellahi de "Bu trajik olay görmezden gelinemez. İhmali olan her kurum ve kişiden hesap sorulmalıdır." dedi.

Özel araştırma komitesi kuruldu

Reformist kimliğiyle tanınan eski Tahran Milletvekili Mahmud Sadıki ise "George Floyd'un ölümüyle ilgili haklı olarak Amerikan polisini kınayan Büyük Devrim Rehberi (İran lideri Ayetullah Ali Hamaney), İran polisinin muamelesi hakkında ne buyuracak?" diye sordu.

Son olarak olayın incelenmesi için Tahran Başsavcılığı ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde özel bir araştırma ve inceleme komitesi oluşturuldu.