İran’da maske zorunluluğu getirildi

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Koronavirüsün en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İran'da, vakaların yeniden artması nedeniyle maske zorunluluğu getirilirken, bazı bölgelerde kısıtlamalar yeniden uygulanacak.

Çin'den yayılan ve İran'da ağır kayıplara neden olan koronavirüs salgınında vaka sayıldı azalıyor denirken, normalleşme sonrası vakaların yeniden katlanarak artması nedeniyle kaldırılan önlemler yeniden hayata geçiriliyor.

MASKE ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında toplanan Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu'nda salgınla etkin mücadele için yeni kararlar alındı.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin duyurduğu yeni kararlarla birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın belirteceği kalabalık ve kapalı alanlar ile salgının etkisinin yoğun olduğu şehirlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

2 HAFTA SÜRECEK

5 Temmuz'dan itibaren iki hafta boyunca geçerli olacak kısıtlama gerek görüldüğünde uzatılabilecek.

İRAN'DA KISITLAMALAR YENİDEN GETİRİLİYOR

Ülkede ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu illerde, yerel yetkililerin talep etmesi halinde yeni kısıtlamalar getirilebilecek.

Bir hafta boyunca geçerli olacak kısıtlamalar gerek görüldüğünde uzatılabilecek.

Bu konuda yerel yetkililer Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışacak.