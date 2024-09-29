İran'da Nasrallah suikastının ardından göndere siyah sancak çekildi İran'da Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın hayatını kaybetmesinin ardından Meşhed kentindeki İmam Rıza Türbesi’ne intikam anlamına gelen kırmızı sancak göndere çekildi.

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Haber Merkezi

Katil İsrail Lübnan'a saldırı düzenlemeye devam ediyor...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki konuşmasının hemen ardından Lübnan'ın başkenti Beyrut'u vurdu.

NASRALLAH HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in saldırısında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah hayatını kaybetti.

İsrail'in Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ı öldürmesinin ardından İsrail-Lübnan hattı ateş çemberine döndü.

İsrail'in saldırılarına karşılık veren Hizbullah Hareketi Tiberya kentine roketli saldırı düzenledi.

İSRAİL'E ROKETLİ SALDIRI

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki kente Hizbullah tarafından 8 roket fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, roketlerin açık alanlara düştüğü, can kaybına yol açmadığı kaydedildi.

İRAN'DA YAS İLANI

İran'da, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesi nedeniyle 5 gün ulusal yas ilan edildi.

İran lideri Ali Hamaney, yaptığı yazılı açıklamayla yas kararını duyurdu.

Açıklamasında, "direniş cephesi" ve Hizbullah'ın önemli bir ismi ve liderini kaybettiğini belirten Hamaney, "Nasrallah'ın Lübnan'da kurduğu yapının onun ölümüyle daha da güçleneceğini" savundu.

"NASRALLAH'IN KANI YERDE KALMAYACAK"

"Direniş cephesinin çökmekte olan Siyonist varlığın gövdesine indirdiği darbeler daha da ezici olacak." ifadelerini kullanan Hamaney, Nasrallah'ın "kanının yerde kalmayacağını" vurguladı.

İRAN'DAN İNTİKAM YEMİNİ

Tüm bu gelişmelerin ardından Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından İran'dan intikam yemini geldi.

SİYAH BAYRAK ÇEKİLDİ

İran İmam Rıza Türbesi'ne siyah bayrak çekti.

Saldırının ardından İran'ın bu yıl siyah bayrağı üçüncü kez astığı da ifade edildi.

TAHRAN'DA TOPLANDILAR

Öte yandan Başkent Tahran'da binlerce kişi İsrail'in Nasrallah'ı vurmasını protesto etmek ve Hizbullah'a destek için toplandı.

SİYAH BAYRAĞIN ANLAMI NE?

İran'da önemli olayların ardından gözlerin çevrildiği Meşhed'deki İmam Rıza Türbesi'nde, bu sabah bayrak değişimi gerçekleştirildi.

Muharrem ve Sefer ayı boyunca İmam Rıza (a.s) Türbesi'ne asılı olan siyah bayrak yeşil bayrakla değiştirildi.

YAS SİMGESİ

Her ne kadar İran'ın siyah bayrak asması savaş ve intikam anlamına gelse de aslında bir yas simgesidir.

İran İsrail-Hamas arasındaki savaş nedeniyle bölgede ölen binlerce sivil için de daha önce siyah bayrak astı.

Dahası, İran İsrail'e saldırmadan önce Hz. İmam Rıza'nın türbesinde bayrak değişimine gitmemişti.