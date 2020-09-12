İran'da sahte korona aşısı satmakla suçlanan 5 kişi tutuklandı

Sahte koronavirüs aşısı nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İran'da sahte koronavirüs aşısı satan çete çökertildi.

Batı Tahran Emniyet Müdürü Muhsin Hançerli, çetenin aşıları "Remdesivir" ismiyle satışa sunduğunu ve her aşıyı yaklaşık 450 milyon riyale (yaklaşık 2 bin dolar) sattıklarını kaydetti.

100 BİN DOLAR GELİR ELDE ETTİLER

Çetenin şimdiye kadar Tahran genelinde 52 sahte aşı sattığını ve toplamda 23 milyar 400 milyon riyal (100 bin dolar) gelir elde edildiğini aktaran Hançerli, söz konusu kişilerin adli makamlara sevk edildiğini aktardı.

5 TUTUKLAMA

Hançerli, olayla ilgili olarak Şehriyar ilçesinde 5 kişinin tutuklandığını açıkladı.

6 KİŞİ ÖLDÜ

Halkı dolandırıcılara karşı uyaran Hançerli, sahte koronavirüs aşısı satılan 6 kişinin hayatını kaybettiğini kaydederek, nihai ölüm nedeninin adli tıp makamlarınca açıklanması gerektiğini söyledi.

Daha önce de Tahran'da sosyal medya üzerinden sahte koronavirüs aşısı için ön satış yapan bir kişi tutuklanmıştı.

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