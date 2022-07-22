İran'da aşırı yağışlar sebebiyle yaşanan sel felaketinde 5 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı. Ekipler arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

İran’ın güneyinde bulunan Fars eyaletinin Darab, Neyriz ve İstihban kentlerinde aniden başlayan şiddetli yağışlar sele neden oldu.

5 kişinin öldüğü açıklandı

İran Fars Eyaleti Kızılay Genel Müdürü Halil Abdullahi, İstihban kentindeki şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel felaketinde 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

İran'da sel felaketi yaşandı: 5 ölü, 12 yaralı - Video







"Bölgeye yardım için 9 ambulans gönderildi"



Bölgeye yardım ekiplerinin gönderildiğini söyleyen Abdullahi, "Maalesef yaşanan sel felaketi nedeniyle şu ana kadar 5 vatandaşımızı kaybettik. Bölgeye yardım için 9 ambulans gönderildi" dedi.





Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

İHA'nın haberine göre Abdullahi ayrıca, “Arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor. Sele ilişkin kesin bilgiler çalışmalar sona erdikten sonra elimize ulaşacak” ifadelerini kullandı.



