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İran'da uçurumun kenarında spor faaliyeti kazayla sonuçlandı.
Macera tutkunu genç, arkadaşlarıyla birlikte dağlık alanda video çekmek istedi.
Kontrolü kaybedince yuvarlandı
Kameranın odaklandığı sporcu, uçurumun kenarında takla atma girişiminde bulundu.
Durduğu yeri tam hesaplayamayan İranlı, kamera kayıttayken ilk attığı ilk takladan sonra kontrolü kaybetti ve uçurumdan yuvarlandı.
Arkadaşları yaralı halde buldu
Talihsiz genç, arkadaşları tarafından düştüğü yerde yaralı olarak bulundu.
Yüzünden ve kollarından yaralanan söz konusu macera tutkunu kişi, hastanede tedavi altına alındı.
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