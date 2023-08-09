İran’da tecavüz suçlusu 5 kişi idam edildi Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Merend kentinde tecavüz suçundan idama mahkum edilen 5 kişinin cezası infaz edildi.

AA

İran tüm uluslararası kuruluşların tepkilerine rağmen idam cezalarını infaz etmeye devam ediyor.

Son olarak Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Merend kentinde tecavüz suçundan idama mahkum edilen 5 kişinin cezası infaz edildi.

Devlet ajansı duyurdu

İran Yargı Erkine ait Mizan Haber Ajansına göre, Merend kentinin Devrim ve Genel Savcısı Yusuf Ziya Mehr, "tecavüz" suçundan ölüm cezasına çarptırılan 5 kişinin idam edildiğini duyurdu.

Suçlarını itiraf ettiler

Söz konusu şahısların Mayıs 2022'de bir kadının şikayeti üzerine yakalandıklarını aktaran Ziya Mehr, sanıkların mahkemede suçlarını itiraf ettiklerini ve idama mahkum edildiklerini ifade etti.

İranlı savcı, mahkemenin kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından infazların gerçekleştirildiği bilgisini verdi.