İran'da yaşayan Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmıyor

Kendisini kirleterek çok uzun süre hayatta kalabileceğine inanan İranlı Amoo Hadji, 65 yıldır suya dokunmuyor.

İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji on yıllardır su ile temas etmiyor.

65 yıldır yıkanmayan Hadji, hijyenik olmayan ortamdaki yaşamını yıllardır sürdürüyor.

65 YILDIR SUYA TEMAS ETMEDİ

Bir evi olmayan ve açık alandaki deliklerde yaşamını devam ettiren Hadji'nin, vücudunu kaplayan kir tabakasının yanında 65 yıldır tıraş olmadığı da belirtildi.

ÇÜRÜMÜŞ KİRPİ ETİ TÜKETİYOR

Su borusundan yaptığı piposundan çektiği hayvan gübresinden ve köylülerden aldığı sigaralarından keyif alan Hadji, çürüyen kirpi eti tüketiyor.

TRAVMATİK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Hadji'nin bu yaşamı, kirli olmanın daha uzun bir hayat sunacağına inandığı için tercih ettiğinin belirtilmesinin yanında, travmatik nedenlere de bağlanıyor.