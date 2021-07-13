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    İran'da yaşayan Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmıyor

    Kendisini kirleterek çok uzun süre hayatta kalabileceğine inanan İranlı Amoo Hadji, 65 yıldır suya dokunmuyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2021 - 12:47
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 12:56
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    İran'da yaşayan Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmıyor

    İran'ın Farashband bölgesindeki bir köyde yaşayan 85 yaşındaki Amoo Hadji on yıllardır su ile temas etmiyor.

    65 yıldır yıkanmayan Hadji, hijyenik olmayan ortamdaki yaşamını yıllardır sürdürüyor.

    65 YILDIR SUYA TEMAS ETMEDİ

    Bir evi olmayan ve açık alandaki deliklerde yaşamını devam ettiren Hadji'nin, vücudunu kaplayan kir tabakasının yanında 65 yıldır tıraş olmadığı da belirtildi.

    İran da yaşayan Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmıyor #1

    ÇÜRÜMÜŞ KİRPİ ETİ TÜKETİYOR

    Su borusundan yaptığı piposundan çektiği hayvan gübresinden ve köylülerden aldığı sigaralarından keyif alan Hadji, çürüyen kirpi eti tüketiyor.

    İran da yaşayan Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmıyor #2

    TRAVMATİK OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

    Hadji'nin bu yaşamı, kirli olmanın daha uzun bir hayat sunacağına inandığı için tercih ettiğinin belirtilmesinin yanında, travmatik nedenlere de bağlanıyor.

    İran da yaşayan Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmıyor #3

    İran da yaşayan Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmıyor #4

    İran da yaşayan Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmıyor #5

    İran da yaşayan Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmıyor #6

    İran da yaşayan Amoo Hadji, 65 yıldır yıkanmıyor #7

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