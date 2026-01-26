İran'daki olaylarda ölenlerin sayısı 5 bin 800'ü aştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı'nın haberine göre ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 283 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde çıkan olaylarda 209 güvenlik görevlisi dahil 5 bin 848 kişi yaşamını yitirdi.

ÖLÜ VE GÖZALTI SAYILARI GÜNCELLENİYOR

İran Şehit ve Gaziler Vakfı tarafından önceki gün yapılan açıklamada gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin 'silahlı terör grupları' tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.