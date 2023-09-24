İran'dan ABD ile ilişkiler hakkında açıklama: Mesaj alışverişi devam ediyor Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, İran'ın varlıklarının serbest bırakılması konusuna değindi. Abdullahiyan, nükleer anlaşmaya geri dönme şartlarını açıkladı.

AA

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ABD ile ilişkiler hakkında konuştu.

Abdullahiyan, New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

"ABD ile mesaj alışverişi devam ediyor"

Görüşmede Abdullahiyan, ABD ile gerçekleştirilen tutuklu takası ve sonrasında Güney Kore'de bloke edilen İran'ın varlıklarının serbest bırakılması konusuna işaret ederek şöyle dedi:

ABD ile mesaj alışverişi devam ediyor. Umman Sultanı'nın planı hâlâ masada.



Diğer taraflar, Umman girişimi çerçevesinde bir araya gelir ve KOEP'teki taahhütlerine geri dönerlerse biz de nükleer anlaşmaya dönme konusunda ciddiyiz.

"İşler doğru yönde ilerliyor"

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı (UAEA) eleştiren Abdullahiyan, şu ifadeleri kullandı:

Kurum, teknik çerçevede çalıştığında işler doğru yönde ilerliyor. Ama birileri, UAEA'nın profesyonel işleri yerine, kendi siyasi görüşlerini tercih etmeye başladığında işler ters gider.

"Ukrayna dahil ülkelerin toprak bütünlüğüne bağlıyız"

Ülkesinin atom bombası yapma hedefinin olmadığı iddiasını yineleyen İranlı Bakan, Ukrayna'daki krize ilişkin ise şöyle konuştu:

Biz Ukrayna dahil ülkelerin toprak bütünlüğüne bağlıyız ve savaşı bir çözüm olarak görmüyoruz.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Washington, eski Başkan Donald Trump döneminde, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlayınca Tahran da anlaşmadaki taahhütlerini kademeli olarak durdurmuş ve yeniden yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme dahil bir dizi adım atmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)