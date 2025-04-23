İran’dan ABD’ye yaptırım tepkisi: Siyasi baskı amacıyla zorbalık

AA

İran ve ABD arasındaki gerilim sürüyor...

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin nükleer görüşmelerin devam ettiği süreçte aldığı yeni yaptırım kararı hakkında açıklama yaptı.

DİYALOG İDDİALARIYLA ÇELİŞİYOR

Yaptırımların Washington yönetiminin İran halkına karşı düşmanca tutumunun açık göstergesi olduğunu ifade eden Bekayi, bunun ABD'nin diyalog iddialarıyla da çeliştiğini vurguladı.

Bekayi, ABD'nin "siyasi baskı amacıyla zorbalık yaptığını" ve yaptırımların "hukuksuz" olduğunu savundu.

ABD-İRAN GÖRÜŞMESİNİN TARİHİ DEĞİŞTİ

İran ile ABD arasında nükleer müzakere süreci devam ederken Washington yönetimi, dün "İran'ın nükleer silah programını finanse ettiği" iddiasıyla İran enerji sektörüyle bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yeni yaptırımlar getirmişti.

Bekayi, dün yaptığı konuşmada ayrıca bugün gerçekleşmesi planlanan uzman düzeyindeki İran-ABD görüşmelerinin cumartesi gününe alınacağını söyledi.

Bekayi, "Umman'ın önerisi ve İran ve Amerikan heyetlerinin anlaşmasının ardından, iki ülke arasındaki teknik istişare toplantısı, çarşamba günü iki taraf arasındaki dolaylı görüşmelerin bir parçası olarak yapılacaktı ve cumartesi gününe ertelendi." dedi.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ

İran ile nükleer anlaşmadan 2018'de tek taraflı ülkesini çeken ABD Başkanı Donald Trump, İran ile doğrudan nükleer müzakere çağrısında bulunan bir mektubu geçen ay İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e göndermişti. Mektuba İran, Umman üzerinden yanıt verdi.

İran ile ABD, mektup trafiğinin ardından Umman’da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yaptı.

Görüşmeler sonucunda hem İran hem ABD tarafı müzakerelerin "olumlu ve yapıcı" olduğunu açıkladı.

Taraflar, 19 Nisan'da İtalya'nın başkenti Roma'da yeniden bir araya gelmişti.