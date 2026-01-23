İran'dan Avrupa'nın kendilerini kınama kararına tepki

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da hükümete karşı ülke genelinde düzenlenen eylemlere karşı tutum Avrupa tarafından oldukça sert olarak değerlendirilmişti.

Avrupa Parlamentosu (AP), bu gerekçeyle İran'ın protestoculara yaklaşımını kınama kararı almıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, AP'nin karar tasarısına tepki gösterildi.

"DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KARARI ŞİDDETLE KINAMAKTADIR"

Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, ülkede yaşanan son olaylara ilişkin gerçeklikten uzak iddialarla İran'a yönelik müdahaleci tutum içeren ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen kararı şiddetle kınamaktadır." ifadeleri yer aldı.

"DİKKATİ SİYONİST REJİMİN SUÇLARINDAN UZAKLAŞTIRMA GAYRETİ"

AP'yi, ABD ve İsrail'in yasa dışı eylemlerine kayıtsız kalmakla suçlayan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Parlamentosu, Filistin'deki soykırım ile İran sokaklarında işlenen suçları görmezden gelerek İran'ı suçlama ve kamuoyunun dikkatini Siyonist rejimin işlediği suçlardan uzaklaştırma gayreti içerisindedir. Avrupa Parlamentosu kararının hazırlayıcıları, İsrail'e bağlı medya unsurları ile ABD'deki savaş yanlıları tarafından ortaya atılan yalanları esas alıyor. İran'daki barışçıl eylemlerin Siyonist rejime bağlı unsurlar tarafından şiddet sarmalına dönüştürüldüğüne dair birçok görüntü ve kanıt olmasına rağmen, art niyetli olarak İran'a yönelik klasikleşen suçlamaları tekrar ediyor."

İRAN MÜDAHALELERE KARŞI KARARLI BİR DURUŞ SERGİLEYECEK

Bakanlık, ayrıca İran'ın, anayasal ve uluslararası yükümlülükleri dahilinde halkını koruyacağını ve terör eylemleri ile dış müdahalelere karşı kamu düzenini korumak için kararlı bir duruş sergileyeceğini beyan etti.

AVRUPA PARLAMENTOSU İRAN'I KINAMIŞTI

Avrupa Parlamentosu, protestolara yönelik tutumu nedeniyle İran rejimini kınayan karar tasarısını kabul etmişti.

AP Genel Kurulunda yapılan oylamada milletvekilleri, 57 çekimser, 9 aleyhte oya karşı 562 lehte oyla İran'daki gösterilerle ilgili karar tasarısını kabul etmişti.

Kabul edilen kararda vekiller, "binlerce protestocunun öldürülmesinin, İran rejiminin muhalifleri bastırma yönteminde caydırıcılıktan stratejik imhaya doğru ürkütücü bir kaymaya işaret ettiğinden" endişe duyduklarını bildirmişti.