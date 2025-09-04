İran'dan karşı hamle: Avustralya büyükelçisi ülkeden ayrıldı

Avustralya, İran'ın ülkedeki Yahudilere yönelik iki eylemle ilgili suçladığı İranlı büyükelçiyi ağustos ayında istenmeyen adam ilan etti.

İran ise suçlamaları reddederek bunun İsrail'in komplosu olduğunu savundu.

"Sky News Australia" da 28 Ağustos'ta yayımladığı haberinde, İsrail istihbaratından gelen bir ihbarın, Avustralya'nın ülkedeki Yahudilere düzenlenen iki saldırının İran'la bağlantısı olduğunu ortaya çıkardığını yazdı.

"AVUSTRALYA BÜYÜKELÇİSİ DE İRAN'DAN ÇIKTI"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında, "Diplomatik hukukun gelenek ve kurallarına uygun olarak, Avustralya'nın bu hamlesine karşılık İran da Avustralya'nın İran'daki diplomatik varlığını azaltarak karşılık verdi. Avustralya Büyükelçisi de İran'dan çıktı." ifadelerini kullandı.

"AVUSTRALYA HÜKÜMETİNİN DİPLOMATİK İLİŞKİLERİN SEVİYESİNİ DÜŞÜRME KARARI HAKSIZDIR"

İran'a yöneltilen antisemitizm suçlamasının gülünç ve asılsız olduğunu söyleyen Bekayi, şunları kaydetti: