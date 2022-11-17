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    İran'ın başkenti Tahran'da günlük yaşam

    İran’da Mahsa Amini’nin gözaltında ölümünün ardından başlayan gösterilere akaryakıt krizi de eklendi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:53
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    İran'ın başkenti Tahran'da günlük yaşam

    İran'da, ahlak polisinin başını örtmeyen kadınlara uyguladığı şiddet nedeniyle kentin birçok noktasında eylemler yapılıyor.

    Bu eylemlere 2019 yılında patlak veren akaryakıt zammı protestoları da eklenince başkent Tahran'da birçok esnaf kepenk kapattı.

    Esnaf tepkisini gösterdi

    İran’ın ticaret merkezi olarak değerlendirilen, ülkedeki olaylara karşı tavrı merak konusu olan Tahran’daki Büyük Çarşı esnafının, sloganlar eşliğinde protestolara destek vermesi alışveriş yapanların sayısını ciddi şekilde düşürdü.

    İran ın başkenti Tahran da günlük yaşam #1

    Kadınlar polisleri umursamadı

    Alışveriş için gelen kadınların da ahlak polislerini umursamadan saçları açık şekilde rahatça dolaşmaları dikkat çekti.

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    Ölümlü protestolar

    Bilindiği üzere Kasım 2019’da akaryakıta yapılan yüzde 300'lük zam, geniş halk kesimleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Çıkan olaylarda 304 kişi hayatını kaybetmişti.

    Yaklaşık 2 ay önce de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için yapılan gösterilerde 40'ı çocuk, 306 kişi hayatını kaybetti.

    İran ın başkenti Tahran da günlük yaşam #3

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