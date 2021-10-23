İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yeni valisi Zeynelabidin Hürrem Rezevi, devir teslim töreninde konuşma yaptığı sırada tokatlı saldırıya uğradı.

İran’da Devrim Muhafızları Doğu Azerbaycan Komutanı Zeynelabidin Hürrem Rezevi görev yerine vali olarak atanmıştı.

Yeni atama için devir teslim töreni düzenlendi.

SAHNEDE TOKATLI SALDIRI

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi’nin de katıldığı törende sahneye çıkan Rezevi, konuşma yaptığı sırada tokatlı saldırıya uğradı.

İran ordusunda görevli bir albay olduğu öğrenilen saldırgan arkasından yaklaştığı Rezevi'ye tokat attı.

İran’ın Doğu Azerbaycan Eyaleti’nin yeni valisine tokatlı saldırı VİDEO

SALDIRGAN DIŞARI ÇIKARILDI

Rezevi saldırının etkisiyle geri çekilirken, aralarında itişme de yaşandı.

Saniyeler sonra salondakilerin araya girmesiyle saldırgan dışarı çıkarıldı.

Eski Devrim Muhafızları komutanı olan Hürrem Rezevi, olay sonrası yaptığı açıklamada, şikayetçi olmayacağını ifade etti.