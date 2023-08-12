İran’ın Güney Kore’deki fonlarının blokesi kaldırıldı İran’ın Güney Kore’de dondurulan tüm fonlarının blokesinin kaldırılmasının ardından fonların yaptırım uygulanmayan mallar için kullanılacağı açıklandı.

İHA

Dünya diplomasisini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı.

Güney Kore, İran'ın blokelerini kaldırdı.

İran Merkez Bankası Başkanı Mohammed Reza Farzin sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Tüm fonların blokesi kaldırıldı"

Mohammed Reza Farzin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

İran’ın Güney Kore’de dondurulan tüm fonlarının blokesi kaldırıldı. Fonlar, yaptırım uygulanmayan mallar için kullanılacak. Fonlar, Katar’daki 6 İran bankasına aktarılacak. El konulan döviz kaynaklarını başarılı bir şekilde serbest bıraktığı için ekonomi diplomasisini tebrik ediyoruz.

Farzin ayrıca, söz konusu fonların Güney Kore’nin para biriminden euroya dönüştürülmesi maliyetinin yaptırımsız mallar satın almak için kullanılacağını ve bunun üçüncü ülke tarafından kabul edileceğini söyledi.

ABD'den açıklama gelmişti

Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İran’ın fonlara sadece "ikili askeri kullanımı olmayacak gıda, ilaç ve tıbbi ekipman satın almak için" erişebileceğini söylemişti.

Güney Kore’de 6 milyar dolarlık İran mallarının bulunduğu tahmin ediliyor.

Fonların blokesinin kaldırılmasıyla 5 Amerikalının İran’ı terk etmesi bekleniyor.