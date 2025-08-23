İran’ın Kürdistan eyaletinde PJAK'la bağlantılı öğretmenlere ihraç

İran’ın yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Kürdistan eyaletinde bazı öğretmenler terör örgütü PJAK ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevlerinden ihraç edildi.

İHRAÇ NEDENLERİ

Öğretmenlerin, PJAK’a yiyecek ve teçhizat yardımında bulundukları, mesleki konumlarını kötüye kullanarak okulları kapattıkları, diğer öğretmenleri tehdit ettikleri ve izinsiz gösterilere katıldıkları ileri sürüldü. Ayrıca, Divandere bölgesindeki PJAK militanlarıyla iletişim kurdukları da suçlamalar arasında yer aldı.

İHRAÇLARA TEPKİLER

İhraç edilen öğretmenlerin Yargıtay’a itiraz etme hakkı bulunuyor. Sosyal medyada bazı aktivistler, öğretmenlerin haksız yere ihraç edildiğini savunarak kampanyalar başlattı.