İran'ın mıknatıs adamı her şeyi üstüne yapıştırıyor

İran'ın mıknatıs adamı her şeyi üstüne yapıştırıyor

İran’ın başkenti Tahran’da yaşayan Abolfazl Sabre Mokhtari’nin yeteneği görenleri şaşkına uğratıyor. Mokhtari'nin vücuduna yapışan eşyalar saatlerce düşmeden duruyor.

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan Abolfazl Sabre Mokhtari (51) yaklaşık 12 yıl önce vücudunun belirli bölgelerinin metalleri mıknatıs gibi çektiğini fark etti.

VÜCUDUNA KOYDUKLARI DÜŞMEDEN DURABİLİYOR

Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına yapıştırdığı metal kaşık, bozuk para, hatta araba kaportası gibi eşyalar, saatlerce düşmeden vücudunda durabiliyor.

İçinde metal bulunan her şey, Mokhtari'nin göğsüne ve sırtına temas ettiğinde saatlerce düşmeden durabiliyor. İran'ın mıknatıs adamı olarak bilinen Mokhtari'nin bu özelliği görenleri şaşırtıyor.

İran'ın mıknatıs adamı her şeyi üstüne üstüne yapıştırıyor ViDEO

EŞİNDEN KENDİSİNE GEÇEN AĞRIYLA FARK ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Mokhtari konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tamamen benim kontrolüm altında. İstediğim zaman kontrolümü etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirim. Bu becerimi 12 yıl önce eşimin kol ağrıları sırasında keşfettim. Tüm ağrıları bana geçmesinin ardından eşimdeki ağrılar kalmadı. Metallerin yapıştığını da fark edince yeteneğimi geliştirdim" diye konuştu.