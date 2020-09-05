İran’ın uranyumu izin verilen limitin 10 kat üstünde

BM nükleer gözlemcisi, İran'da bulunan zenginleştirilmiş uranyum miktarının izin verilenden 10 kat fazla olduğunu açıkladı. İran'ın uranyum stokunun 2 bin 105 kiloya ulaştığı öğrenildi.

Birleşmiş Milletler (BM) nükleer gözlemcisi, İran'da bulunan zenginleştirilmiş uranyum miktarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) müfettişlerine iki ‘eski’ nükleer sahadan birine erişim izni verdikten sonra yaptığı açıklamada, uranyum stoğun 2 bin 105 kiloya ulaştığı açıklandı. Ajans, bu ayın ilerleyen günlerinde ikinci tesisten de numune alacağını belirtti.

YASAL UF6 LİMİTİ 300 KİLO

2015 yılında İran, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık ve ABD tarafından imzalanan uluslararası nükleer anlaşma kapsamında, İran verdiği taahhütlerin ve izin verilen limitin üstüne çıkmış oldu.

TAHRAN 'BARIŞÇIL' DEDİ

Anlaşmaya göre, İran’ın UF6 olarak adlandırılan bileşikten yalnızca 300 kilo bulundurabiliyor ve bu da 202.8 kilo uranyuma eşit oluyor. Tahran yönetimi ise bu artışın tamamen barışçıl sebeplerden kaynaklandığını açıkladı.