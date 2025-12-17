İranlı hackerlar, eski İsrail Başbakanının telefonuna sızmış olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ile İran arasındaki sürtüşme, farklı bir boyuta taşındı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan habere göre, "Handala" isimli İranlı bir siber korsan grup, Naftali Bennett'in cep telefonuna sızdığını duyurdu.

'AHTAPOT OPERASYONU'

Grubun, "Ahtapot Operasyonu" adını verdiği sızma sırasında Bennett'in telefonuna da bir mesaj gönderdiği ifade edildi.

Mesajda, İsrail'in siber güvenlik konusunda "öncü olmakla övündüğü" anımsatılarak grubun, Bennett'in cep telefonuna "kolayca sızdığı" kaydedildi.

NUMARA KAYITLARI SIZDIRILDI

Grubun ayrıca Bennett'in telefonundaki iletişim numaralarını da mesajda paylaştığı aktarıldı.

Eski İsrail Başbakanı Bennett ise telefonuna İranlı siber korsanlar tarafından sızıldığı yönündeki habere ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Bennett'in, İsrail'de gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en güçlü rakiplerinden biri olacağı belirtiliyor.