İranlı sanatçı Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı

Mahsa Emini protestolarına destek vermesi nedeniyle gözaltına alınan kadın oyuncu Taraneh Alidoosti, "şartlı tahliyeyle" edildi.

İran'da Mahsa Emini'nin ölümünden sonra başlayan protestolar devam ediyor.

Protestolara sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim destek vermişti.

İranlı sinema oyuncusu Taraneh Alidoosti de onlardan biriydi.

Taraneh Alidoosti serbest bırakıldı

AA'nın haberine göre Alidoosti bu kapsamda "kışkırtmak" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Ünlü oyuncu serbest bırakıldı.

Alidusti'nin serbest bırakıldığını annesi Nadire Hekimullahi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

İranlı oyuncunun avukatı, sabah saatlerinde, sanatçının "senet karşılığı"nda şartlı tahliyeyle serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Dünyaca ünlü İranlı aktris Alidusti, ülkedeki protestolara destek amacıyla sosyal medyada başörtüsüz bir fotoğrafını yayımlamış, 17 Aralık'ta "rejim karşıtı gösterilere destek vermek", "doğru olmayan içerikler paylaşmak" ve "eylemleri kışkırtmak" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke geneline yayılan yönetim karşıtı protestolara yol açmıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü (IHR) ise 27 Aralık'ta yayımladığı raporda, Emini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde emniyet güçlerinin müdahalesi sonucu 476 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.