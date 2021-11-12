İranlı Sünni alim, ülkede artan idamlara tepki gösterdi

Sünni alimlerden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, “Böylesi idam kararlarının bir benzeri görülmemiştir” diyerek İran’daki idam hükümlerine tepki gösterdi.

İran'ın önde gelen Sünni alimlerinden Mevlevi Abdulhamid İsmailzehi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkede idam hükümleri ve infazların arttığını belirterek bu duruma tepki gösterdi.

Sünni alim İsmailzehi, idamlara yönelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Son süreçte idam kararlarının infazı arttı. Hazreti Peygamber (SAV), Raşit Halifeler ve Ehli Beyt İmamları döneminde böylesi idam kararlarının bir benzeri görülmemiştir. Yargı yetkililerinden böylesi hükümlerin çıkarılması ve uygulanması konusundaki görüşlerini gözden geçirmelerini talep ediyoruz."

"ENDİŞE VERİCİ DÜZEYDE"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları İran Özel Raportörü Cavid Rehman, 26 Ekim'de BM Genel Kurulu İnsan Hakları Komitesi’nde yaptığı konuşmada, İran'ın idam cezasını endişe verici düzeyde uygulamaya devam ettiğini belirtmişti.

2020’DE İDAM EDİLENLERİN 4’Ü ÇOCUK

İran'ın 2020'de 4'ü çocuk, 250'den fazla mahkumu idam ettiğini kaydeden Rehman, bu yıl da 9'u kadın, 1'i çocuk 230 kişinin gizlice idam edildiğini söylemişti.